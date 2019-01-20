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В Японии скончался старейший мужчина планеты
20.1.2019 14:21
Фото: Wikipedia
В Японии умер Масадзо Нонака, ранее официально признанный старейшим мужчиной нашей планеты.
25 июля прошлого года жителю острова Хоккайдо исполнилось 113 лет. Как передает агентство Kyodo, японский долгожитель скончался в собственном доме в Асеро.
Последние годы Нонака жил вместе с внуками, их дом располагался прямо у подножия горы Мэакан в северной части Хоккайдо. Родственникам долгожителя принадлежит небольшой отель, который построен на популярных у туристов горячих источниках "Нонака онсэн".
Нонака ранее признавался, что старается жить в собственном ритме, не отказывая себе в сладком и чтении свежей прессы. Мужчина также рассказывал о том, что с наслаждением принимал "онсэнами" - ванны с природной горячей водой, богатой различными минералами.
Стоит отметить, что в общем рейтинге мировых долгожителей Нонака занимал лишь тридцать первое место, все верхние строчки заполняли дамы.
По состоянию на 2013 год в Японии проживало более 55 тысяч человек возраста более ста лет. Секрет японского долголетия, полагают ученые, заключается в национальной кухне, которая включает в себя приготовленные щадящими способами разнообразные здоровые продукты. Кроме того, в рационе японцев практически нет соли и сахара.
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