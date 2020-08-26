Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дипломаты окажут помощь россиянину, арестованному в США

26.8.2020 14:08

Фото: finglobal.ru



Посольство России выразило готовность оказать помощь 27-летнему гражданину РФ Егору Крючкову, который ранее был арестован в Соединенных Штатах.



Об этом сегодня сообщает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на пресс-службу Посольства РФ в Вашингтоне отмечается, что дипломаты уже осведомлены о случившемся. В ближайшее время представители дипмиссии свяжутся с гражданином РФ для того, чтобы выяснить суть сложившейся ситуации. Дипломаты подчеркнули, что Егору Крючкову будет оказано "необходимое консульско-правовое содействие".



Ранее Минюст США сообщил об аресте россиянина в Лос-Анджелесе. По данным американских властей, 27-летний Егор Крючков обвиняется в попытке подкупа с целью совершения киберпреступления на территории Соединенных Штатов. В сообщении ведомства указано, что гражданина РФ подозревают в том, что он участвовал в заговоре, целью которого была вербовка сотрудника американской компании.



Предполагается, что Крючков пытался подкупить сотрудника, чтобы в дальнейшем через него внедрить в компьютерную сеть компании вредоносное ПО и извлечь информацию, которая могла бы использоваться "для вымогательства выкупа". Отмечается, что приехавший в Соединенные Штаты по туристической визе Крючков обещал работнику американской компании в Неваде вознаграждение в размере одного миллиона долларов.



Автор: Злата Богатова

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