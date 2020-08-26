|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Дипломаты окажут помощь россиянину, арестованному в США
26.8.2020 14:08
Фото: finglobal.ru
Посольство России выразило готовность оказать помощь 27-летнему гражданину РФ Егору Крючкову, который ранее был арестован в Соединенных Штатах.
Об этом сегодня сообщает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на пресс-службу Посольства РФ в Вашингтоне отмечается, что дипломаты уже осведомлены о случившемся. В ближайшее время представители дипмиссии свяжутся с гражданином РФ для того, чтобы выяснить суть сложившейся ситуации. Дипломаты подчеркнули, что Егору Крючкову будет оказано "необходимое консульско-правовое содействие".
Ранее Минюст США сообщил об аресте россиянина в Лос-Анджелесе. По данным американских властей, 27-летний Егор Крючков обвиняется в попытке подкупа с целью совершения киберпреступления на территории Соединенных Штатов. В сообщении ведомства указано, что гражданина РФ подозревают в том, что он участвовал в заговоре, целью которого была вербовка сотрудника американской компании.
Предполагается, что Крючков пытался подкупить сотрудника, чтобы в дальнейшем через него внедрить в компьютерную сеть компании вредоносное ПО и извлечь информацию, которая могла бы использоваться "для вымогательства выкупа". Отмечается, что приехавший в Соединенные Штаты по туристической визе Крючков обещал работнику американской компании в Неваде вознаграждение в размере одного миллиона долларов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|