ИнтерНовости - новости в стране и мире
Байден может не дожить до инаугурации, предположил республиканец
Байден может не дожить до инаугурации, предположил республиканец
Нобелевского лауреата Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии
Нобелевского лауреата Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии
Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Сирии военные США пострадали в столкновении с российским патрулемВ Сирии военные США пострадали в столкновении с российским патрулем
Конфликт вокруг ситуации с Куштау исчерпан, заявил глава БашкирииКонфликт вокруг ситуации с Куштау исчерпан, заявил глава Башкирии
СМИ сравнивают болезнь Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в БолгарииСМИ сравнивают болезнь Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в Болгарии
Файзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильмаФайзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильма
В Москве в жилом доме произошел взрывВ Москве в жилом доме произошел взрыв

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Файзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильма


26.8.2020 11:53
Файзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильмаФото: smi2.net

По словам российского режиссера Джаника Файзиева, он не приемлет практику, распространившуюся в последнее время за рубежом, когда из фильмов удаляют сцены с артистами, которые замешаны в скандалах. Кинематографист рассказал о своей новой картине "Вратарь галактики", где одну из ролей сыграл Михаил Ефремов.

Как подчеркнул Джаник Файзиев, он не разделяет мнение о том, что сцены с актерами, оказавшимися в центре скандалов, необходимо вырезать из фильмов. На эту тему режиссер высказался в интервью ТАСС. Кинематографист также напомнил о русском фольклоре: "от тюрьмы и от сумы не зарекайся".

По словам режиссера, произошла страшная трагедия, и Ефремов "ответственен за то, что произошло". Вместе с тем, "он прекрасный артист, великий", его творчество является общим достоянием, отметил Файзиев.

Новая картина Файзиева "Вратарь галактики", в которой сыграл Михаил Ефремов, выйдет в прокат 27 августа. Фильм станет первым, где появится артист после смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве.

Ранее художественный руководитель театра "Модерн", режиссер Юрий Грымов упрекнул адвокатов Михаила Ефремова в том, что они его запутали. "Стратегические решения" защитников артиста не только не идут на пользу, в действительности они просто уничтожают актера. Как подчеркивал театральный деятель, необходимо в любом случае оставаться человеком, "не бояться раскаиваться".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Минске задержали членов совета оппозицииВ Минске задержали членов совета оппозиции
Совет оппозиции Белоруссии покинули несколько человекСовет оппозиции Белоруссии покинули несколько человек
В Сирии военные США пострадали в столкновении с российским патрулемВ Сирии военные США пострадали в столкновении с российским патрулем
Под Тамбовом 4 человека погибли в ДТППод Тамбовом 4 человека погибли в ДТП
В Ессентуках кошки после смерти хозяйки два года жили взапертиВ Ессентуках кошки после смерти хозяйки два года жили взаперти

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru