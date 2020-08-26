Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Файзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильма

26.8.2020 11:53

Фото: smi2.net



По словам российского режиссера Джаника Файзиева, он не приемлет практику, распространившуюся в последнее время за рубежом, когда из фильмов удаляют сцены с артистами, которые замешаны в скандалах. Кинематографист рассказал о своей новой картине "Вратарь галактики", где одну из ролей сыграл Михаил Ефремов.



Как подчеркнул Джаник Файзиев, он не разделяет мнение о том, что сцены с актерами, оказавшимися в центре скандалов, необходимо вырезать из фильмов. На эту тему режиссер высказался в интервью ТАСС. Кинематографист также напомнил о русском фольклоре: "от тюрьмы и от сумы не зарекайся".



По словам режиссера, произошла страшная трагедия, и Ефремов "ответственен за то, что произошло". Вместе с тем, "он прекрасный артист, великий", его творчество является общим достоянием, отметил Файзиев.



Новая картина Файзиева "Вратарь галактики", в которой сыграл Михаил Ефремов, выйдет в прокат 27 августа. Фильм станет первым, где появится артист после смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве.



Ранее художественный руководитель театра "Модерн", режиссер Юрий Грымов упрекнул адвокатов Михаила Ефремова в том, что они его запутали. "Стратегические решения" защитников артиста не только не идут на пользу, в действительности они просто уничтожают актера. Как подчеркивал театральный деятель, необходимо в любом случае оставаться человеком, "не бояться раскаиваться".



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.8.2020 23:42 Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной

Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной 10.8.2020 23:40 В день юбилея Бандерас рассказал, что болен COVID-19

В день юбилея Бандерас рассказал, что болен COVID-19 7.8.2020 11:00 Агутин отказался выступать на агитационном концерте в Белоруссии

Агутин отказался выступать на агитационном концерте в Белоруссии 4.8.2020 22:05 Асмус прокомментировала предстоящую свадьбу Харламова

Асмус прокомментировала предстоящую свадьбу Харламова 4.8.2020 05:16 Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских артистов