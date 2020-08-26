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Файзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильма
26.8.2020 11:53
Фото: smi2.net
По словам российского режиссера Джаника Файзиева, он не приемлет практику, распространившуюся в последнее время за рубежом, когда из фильмов удаляют сцены с артистами, которые замешаны в скандалах. Кинематографист рассказал о своей новой картине "Вратарь галактики", где одну из ролей сыграл Михаил Ефремов.
Как подчеркнул Джаник Файзиев, он не разделяет мнение о том, что сцены с актерами, оказавшимися в центре скандалов, необходимо вырезать из фильмов. На эту тему режиссер высказался в интервью ТАСС. Кинематографист также напомнил о русском фольклоре: "от тюрьмы и от сумы не зарекайся".
По словам режиссера, произошла страшная трагедия, и Ефремов "ответственен за то, что произошло". Вместе с тем, "он прекрасный артист, великий", его творчество является общим достоянием, отметил Файзиев.
Новая картина Файзиева "Вратарь галактики", в которой сыграл Михаил Ефремов, выйдет в прокат 27 августа. Фильм станет первым, где появится артист после смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве.
Ранее художественный руководитель театра "Модерн", режиссер Юрий Грымов упрекнул адвокатов Михаила Ефремова в том, что они его запутали. "Стратегические решения" защитников артиста не только не идут на пользу, в действительности они просто уничтожают актера. Как подчеркивал театральный деятель, необходимо в любом случае оставаться человеком, "не бояться раскаиваться".
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