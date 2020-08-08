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Грымов: Ефремова «уничтожает» его адвокат
00:07
Фото: dailystorm.ru
Художественный руководитель театра "Модерн", режиссер Юрий Грымов признался, что "старался не комментировать эти события".
Но следя за происходящим, он не смог молчать и поделился своим мнением о судебном процессе над Михаилом Ефремовым в эфире НСН.
Юрий Грымов прокомментировал отказ актера Михаила Ефремова признать вину в смертельной аварии. По словам режиссера, артист юлит, то заявляя о том, что виновен и записывая видеообращение, то утверждая, что ничего не помнит.
По словам Грымова, возможно, Ефремова "запутали". Однако подобные "стратегические решения адвокатов" не только не идут на пользу артисту, в действительности они просто уничтожают его, подчеркнул режиссер. Худрук театра "Модерн" отметил, что необходимо в любом случае оставаться человеком, "не бояться раскаиваться".
Ранее появилась информация о том, что близкие Сергея Захарова, погибшего после дорожной аварии с участием известного российского актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков. Как рассказал Александр Добровинский, размер компенсации будет в дальнейшем фигурировать в гражданских исках, которые предстоит рассматривать суду.
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