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Грымов: Ефремова «уничтожает» его адвокат


00:07
Грымов: Ефремова «уничтожает» его адвокатФото: dailystorm.ru

Художественный руководитель театра "Модерн", режиссер Юрий Грымов признался, что "старался не комментировать эти события".

Но следя за происходящим, он не смог молчать и поделился своим мнением о судебном процессе над Михаилом Ефремовым в эфире НСН.

Юрий Грымов прокомментировал отказ актера Михаила Ефремова признать вину в смертельной аварии. По словам режиссера, артист юлит, то заявляя о том, что виновен и записывая видеообращение, то утверждая, что ничего не помнит.

По словам Грымова, возможно, Ефремова "запутали". Однако подобные "стратегические решения адвокатов" не только не идут на пользу артисту, в действительности они просто уничтожают его, подчеркнул режиссер. Худрук театра "Модерн" отметил, что необходимо в любом случае оставаться человеком, "не бояться раскаиваться".

Ранее появилась информация о том, что близкие Сергея Захарова, погибшего после дорожной аварии с участием известного российского актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков. Как рассказал Александр Добровинский, размер компенсации будет в дальнейшем фигурировать в гражданских исках, которые предстоит рассматривать суду.

Автор: Злата Богатова

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