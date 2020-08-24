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В Москве в жилом доме произошел взрыв
10:27
Фото: pomorie.ru
ЧП случилось на западе российское столицы, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
По предварительным данным, после взрыва начался пожар. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей дома.
Взрыв с последующим возгоранием произошел в жилом кирпичном доме на улице Кубинка в Можайском районе Западного административного округа. Как уточнил источник агентства, на верхних этажах загоревшегося здания несколько человек отрезаны огнем.
Прибывшие к месту ЧП экстренные службы сейчас проводят эвакуацию жильцов. Сведений о пострадавших из официальных источников пока не поступало.
Уточняется, что взорвалась газо-воздушная смесь. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС по столице. Обстоятельства случившегося выясняются.
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