ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Минске задержали членов совета оппозиции
В Минске задержали членов совета оппозиции
К санкциям против России присоединились шесть стран
К санкциям против России присоединились шесть стран
Учителя рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
Учителя рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве в жилом доме произошел взрывВ Москве в жилом доме произошел взрыв
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного годаОнищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
В Белоруссии испортили паспорта российских журналистовВ Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
В Ессентуках кошки после смерти хозяйки два года жили взапертиВ Ессентуках кошки после смерти хозяйки два года жили взаперти
В Lindt отрицают различия в составе шоколада, реализуемого в России и ЕСВ Lindt отрицают различия в составе шоколада, реализуемого в России и ЕС

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве в жилом доме произошел взрыв


10:27
В Москве в жилом доме произошел взрывФото: pomorie.ru

ЧП случилось на западе российское столицы, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, после взрыва начался пожар. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей дома.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в жилом кирпичном доме на улице Кубинка в Можайском районе Западного административного округа. Как уточнил источник агентства, на верхних этажах загоревшегося здания несколько человек отрезаны огнем.

Прибывшие к месту ЧП экстренные службы сейчас проводят эвакуацию жильцов. Сведений о пострадавших из официальных источников пока не поступало.

Уточняется, что взорвалась газо-воздушная смесь. Информацию о пожаре подтвердили в МЧС по столице. Обстоятельства случившегося выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Омские врачи отказали в перевозке Навального в ФРГОмские врачи отказали в перевозке Навального в ФРГ
В Ярославле число погибших после взрыва газа возросло до трехВ Ярославле число погибших после взрыва газа возросло до трех
Юлия Тимошенко заразилась COVID-19, состояние тяжелоеЮлия Тимошенко заразилась COVID-19, состояние тяжелое
NASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле ЗемлиNASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле Земли
Экс-советника Трампа арестовали по делу об отмывании денегЭкс-советника Трампа арестовали по делу об отмывании денег

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru