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Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
09:43
Фото: smi2.net
В связи с началом учебного года вероятны вспышки новых штаммов вируса гриппа, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Мнение бывшего санитарного врача РФ приводит Ura.ru.
Как отметил Геннадий Онищенко, большинство детей "относительно нейтрально" переносят коронавирус. Поэтому даже в регионах с не самой благополучной ситуацией по COVID-19 можно начать учебу с 1 сентября.
По словам Онищенко, большую обеспокоенность у специалистов вызывает вероятный подъем заболеваемости гриппа, а в этом году может быть сразу три новых штамма. Бывший санитарный врач пояснил, что с возбудители начнут "циркулировать с начала похолоданий и спада температуры". Начало учебного года послужит "мощным импульсом", чтобы возвратиться к обычной жизни, но не стоит забывать о мерах личной защиты. Онищенко обратился к общественности с призывом приучать детей носить маски, чаще мыть руки и соблюдать дистанцию.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением передвинуть на октябрь начало нового учебного года, указав на сохраняющуюся эпидемиологическую угрозу. В Минпросвещения на это заявили, что в этом году по всей РФ сохранится календарный учебный план и единое образовательное пространство. Профильными ведомствами уже были даны все необходимые установки, соответственно с чем проведена работа, направленная на обеспечение полной защиты педагогов и детей, а также всех, кто связан с образовательным процессом.
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