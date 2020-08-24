Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Госдуме предложили отложить начало учебного года

07:44

Фото: livejournal.com



Передвинуть на октябрь начало нового учебного года предлагает депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Как сообщает РИА Новости, такое обращение парламентарий уже направил руководителю российского Министерства просвещения Сергею Кравцову.



В своем распоряжении Василий Власов отмечает, что стоит перенести начало учебного года, отложив его на месяц - до 1 октября. Иначе возникает риск новой вспышки заболеваемости COVID-19. В тексте депутат отмечает, что в России сейчас каждый день регистрируют порядка пяти тысяч новых положительных тестов на коронавирус.



Благодаря лишнему месяцу можно отсрочить существенное увеличение числа социальных контактов, и это позволит предотвратить новую вспышку заболевания, считает Власов. Кроме того, школьники и их родители успеют сдать необходимые медицинские тесты перед началом занятий. В таком случае можно будет избежать "взрывной нагрузки" на структуру медицинских учреждений.



Предполагается, что в столице учебный год начнется 1 сентября. С учетом эпидемиологической обстановки линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут. Учебные заведения начнут деятельность с рядом ограничений. В связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19 в школах вводится обязательная термометрия, усиливается дезинфекция и сокращаются передвижения ребят между кабинетами и другими помещениями школы.



Ранее российские учителя рассказали, каким образом будут организованы занятия после 1 сентября в школах Москвы и Петербурга. В частности, уроки предполагается проводить в различное время, чтобы обойтись без занятий во вторую и третью смены и не допустить излишних контактов между детьми.



Кроме того, как сообщила журналистам завуч одной из столичных школ, в случае недомогания ребенка теперь будут отпускать из учебного заведения исключительно вместе с родителями. В случае, если взрослые не смогут оперативно прибыть в школу либо состояние ученика будет вызывать опасение, нужно будет вызывать скорую помощь. До ее приезда школьника изолируют от одноклассников.



Автор: Злата Богатова

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