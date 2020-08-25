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Адвокат Ефремова обратился в СК и Генпрокуратуру из-за угроз
25.8.2020 08:45
Фото: osnmedia.ru
Защитник российского артиста театра и кино Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, обратился к председателю Следственного комитета России и генпрокурору с заявлением по факту угроз. По словам Эльмана Пашаева, на него оказывается давление, передает агентство "Интерфакс".
Как подчеркнул юрист, он законопослушный гражданин и не совершал никаких преступлений. Однако в последнее время ряд неких подставных лиц написали на него заявления в правоохранительные органы. По словам Эльмана Пашаева, его хотят привлечь к уголовной ответственности, запугивая и оказывая тем самым давление.
Адвокат Михаила Ефремова утверждает, что он сейчас "вынужден заботиться о собственной безопасности". По словам юриста, это снижает эффективность его действий как защитника актера. Поэтому он обратился в СКР и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по указанным в его заявлении фактам. В чем именно заключались угрозы и обвинения в его адрес, адвокат уточнить пока отказался.
Накануне появились сведения о том, что Ефремов заключил с Пашаевым новое соглашение. Ранее актер выразил намерение отказаться от услуг адвоката и нанять новых юристов.
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