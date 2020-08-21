Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Адвокат Резник не будет защищать Ефремова, пока из дела не вышел Пашаев

08:23

Фото: famemag.ru



Известный российский адвокат Генри Резник заявил о том, что не будет защищать заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, который обвиняется по делу о смертельном ДТП, пока его предыдущий адвокат Эльман Пашаев окончательно не выйдет из процесса. Об этом Резник сообщил в беседе с ТАСС.



По словам Генри Резника, ему лестно, что его имя помнят, следовательно, за свои 82 года он "его не опорочил". Адвокат пояснил, что "лично знаком с Михаилом Ефремовым и знал его великого отца". На данный момент ни артист, ни его представители к Резнику не обращались.



Юрист подчеркнул, что любой адвокат, который сейчас вступит в то дело в качестве защитника Ефремова, по сути, будет "говорящей головой его предыдущей команды адвокатов", которую возглавлял Эльман Пашаев. Ведь они остались в деле на правах консультантов Ефремова.



Вряд ли на такие условия согласится "тот, кто уважает себя", - отметил Резник. В частности, он сам таким образом работать не намерен. Адвокат пояснил, что пока еще не может рассуждать, будет ли он сотрудничать с Ефремовым, если он окончательно откажется от Пашаева.



Ранее ситуацию прокомментировал другой известный российский адвокат Генрих Падва. По его словам, он с радостью поможет артисту, но пока официальных обращений от Михаила Ефремова или его представителей не поступало. Падва пояснил, что давно знаком с актером и в случае необходимости не откажется от сотрудничества.



В ходе очередного судебного заседания по этому резонансному делу Михаил Ефремов выразил намерение отказаться от адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Артист пояснил, что будет у них получать консультации. При этом актер упомянул в суде Генриха Падву, говоря о желании найти новых юристов.



Напомним, Эльман Пашаев пригласил свидетеля, утверждавшего, что актер не находился за рулем своей машины в момент смертельного ДТП. Позже выяснилось, что мужчина является слепым на один глаз. Он также признался, что в тот вечер выпил с приятелем большую бутылку крепкого пива.



Автор: Злата Богатова

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