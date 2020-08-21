ИнтерНовости - новости в стране и мире
Лукашенко приказал военным жестко защищать территориальную целостность Белоруссии
Лукашенко приказал военным жестко защищать территориальную целостность Белоруссии
Viber закрывает офис в Минске
Viber закрывает офис в Минске
Названы регионы РФ, остающиеся в «красной зоне» по COVID-19
Названы регионы РФ, остающиеся в «красной зоне» по COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Viber закрывает офис в МинскеViber закрывает офис в Минске
Лукашенко приказал военным жестко защищать территориальную целостность БелоруссииЛукашенко приказал военным жестко защищать территориальную целостность Белоруссии
В ВОЗ назвали вероятные сроки победы над COVID-19В ВОЗ назвали вероятные сроки победы над COVID-19
Норвежский спортсмен Нортуг признался в употреблении наркотиковНорвежский спортсмен Нортуг признался в употреблении наркотиков
Ученые просветили 3D-томографом древнеегипетские мумии змей и птицУченые просветили 3D-томографом древнеегипетские мумии змей и птиц

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Адвокат Резник не будет защищать Ефремова, пока из дела не вышел Пашаев


08:23
Адвокат Резник не будет защищать Ефремова, пока из дела не вышел ПашаевФото: famemag.ru

Известный российский адвокат Генри Резник заявил о том, что не будет защищать заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, который обвиняется по делу о смертельном ДТП, пока его предыдущий адвокат Эльман Пашаев окончательно не выйдет из процесса. Об этом Резник сообщил в беседе с ТАСС.

По словам Генри Резника, ему лестно, что его имя помнят, следовательно, за свои 82 года он "его не опорочил". Адвокат пояснил, что "лично знаком с Михаилом Ефремовым и знал его великого отца". На данный момент ни артист, ни его представители к Резнику не обращались.

Юрист подчеркнул, что любой адвокат, который сейчас вступит в то дело в качестве защитника Ефремова, по сути, будет "говорящей головой его предыдущей команды адвокатов", которую возглавлял Эльман Пашаев. Ведь они остались в деле на правах консультантов Ефремова.

Вряд ли на такие условия согласится "тот, кто уважает себя", - отметил Резник. В частности, он сам таким образом работать не намерен. Адвокат пояснил, что пока еще не может рассуждать, будет ли он сотрудничать с Ефремовым, если он окончательно откажется от Пашаева.

Ранее ситуацию прокомментировал другой известный российский адвокат Генрих Падва. По его словам, он с радостью поможет артисту, но пока официальных обращений от Михаила Ефремова или его представителей не поступало. Падва пояснил, что давно знаком с актером и в случае необходимости не откажется от сотрудничества.

В ходе очередного судебного заседания по этому резонансному делу Михаил Ефремов выразил намерение отказаться от адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Артист пояснил, что будет у них получать консультации. При этом актер упомянул в суде Генриха Падву, говоря о желании найти новых юристов.

Напомним, Эльман Пашаев пригласил свидетеля, утверждавшего, что актер не находился за рулем своей машины в момент смертельного ДТП. Позже выяснилось, что мужчина является слепым на один глаз. Он также признался, что в тот вечер выпил с приятелем большую бутылку крепкого пива.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Турции убит азербайджанский криминальный авторитетВ Турции убит азербайджанский криминальный авторитет
В Киеве заявили о готовящемся госпереворотеВ Киеве заявили о готовящемся госперевороте
NASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле ЗемлиNASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле Земли
В Башкирии задержаны более 20 экологических активистов, защищавших гору КуштауВ Башкирии задержаны более 20 экологических активистов, защищавших гору Куштау
Тихановская выразила готовность стать лидером нацииТихановская выразила готовность стать лидером нации

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru