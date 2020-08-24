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Глава Тувы снова попал в больницу с COVID-19


24.8.2020 21:56
Глава Тувы снова попал в больницу с COVID-19Фото: rtyva.ru

Во второй раз заболел коронавирусом и попал в инфекционную больницу глава Республики Тува Шолбан Кара-оол.

Соответствующая информация появилась на его странице в соцсети "ВКонтакте". Глава региона опубликовал видеообращение к землякам, записанное в палате.

Обращаясь к тувинцам, Шолбан Кара-оол констатировал, что "эта зараза может ужалить и дважды". Вновь заболев коронавирусом, он уже во второй раз оказался в инфекционной больнице. Глава региона пояснил, что "не прогибался перед болезнью". По его словам, он своим "личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени".

Кара-оол предположил, что "нагрузки не дали сформироваться антителам". Вероятно, у него после первого заражения не появился иммунитет, а некоторые уже "поспешили злословить об этом". Поэтому он сам решил рассказать о случившемся и призвал земляков беречь себя и поддерживать друг друга.

Глава Тувы сообщил о свой госпитализации с коронавирусом еще в конце мая. Спустя несколько дней Кара-оол заявил, что уже смог вылечиться: дважды его анализы на COVID-19 были отрицательными.

В конце июня от коронавируса умер глава буддистов Тувы. Шолбан Кара-оол, отреагировав на скорбное известие, подчеркивал тогда, что Тыва понесла огромную утрату. 4-й Камбы-лама 21 августа мог бы отмечать свое 45-летие, но скончался совсем молодым.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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