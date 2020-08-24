|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава Тувы снова попал в больницу с COVID-19
24.8.2020 21:56
Фото: rtyva.ru
Во второй раз заболел коронавирусом и попал в инфекционную больницу глава Республики Тува Шолбан Кара-оол.
Соответствующая информация появилась на его странице в соцсети "ВКонтакте". Глава региона опубликовал видеообращение к землякам, записанное в палате.
Обращаясь к тувинцам, Шолбан Кара-оол констатировал, что "эта зараза может ужалить и дважды". Вновь заболев коронавирусом, он уже во второй раз оказался в инфекционной больнице. Глава региона пояснил, что "не прогибался перед болезнью". По его словам, он своим "личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени".
Кара-оол предположил, что "нагрузки не дали сформироваться антителам". Вероятно, у него после первого заражения не появился иммунитет, а некоторые уже "поспешили злословить об этом". Поэтому он сам решил рассказать о случившемся и призвал земляков беречь себя и поддерживать друг друга.
Глава Тувы сообщил о свой госпитализации с коронавирусом еще в конце мая. Спустя несколько дней Кара-оол заявил, что уже смог вылечиться: дважды его анализы на COVID-19 были отрицательными.
В конце июня от коронавируса умер глава буддистов Тувы. Шолбан Кара-оол, отреагировав на скорбное известие, подчеркивал тогда, что Тыва понесла огромную утрату. 4-й Камбы-лама 21 августа мог бы отмечать свое 45-летие, но скончался совсем молодым.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|