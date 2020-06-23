Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Туве от коронавируса умер глава буддистов

12:54

Фото: khurul.ru



Глава буддистов Тувы скончался от нового коронавируса COVID-19, передает агентство "Интерфакс".



Как сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол, Башкы Джампел Лодой умер на сорок пятом году жизни.



По словам руководителя региональной администрации, о выздоровлении главы буддистов возносили молитвы священнослужители в Индии, где в прошлом учился Джампел Лодой, а также верующие во всех буддийских республиках РФ.



Шолбан Кара-оол сообщил, что Тыва понесла огромную утрату. 4-й Камбы-лама 21 августа мог бы отмечать свое 45-летие, но скончался совсем молодым.



Сообщая о печальном известии, глава региона призвал местное население, особенно молодежь, которая думает, что можно переболеть этой болезнью в легкой форме, не терять бдительность.



Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что госпитализирован Верховный лама Тувы. 10 июня он попал в больницу с подозрением на коронавирус, после чего диагноз подтвердился. Врачи ввели его в искусственную кому, но болезнь оказалась сильнее.



Автор: Злата Богатова

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