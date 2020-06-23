|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Туве от коронавируса умер глава буддистов
12:54
Фото: khurul.ru
Глава буддистов Тувы скончался от нового коронавируса COVID-19, передает агентство "Интерфакс".
Как сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол, Башкы Джампел Лодой умер на сорок пятом году жизни.
По словам руководителя региональной администрации, о выздоровлении главы буддистов возносили молитвы священнослужители в Индии, где в прошлом учился Джампел Лодой, а также верующие во всех буддийских республиках РФ.
Шолбан Кара-оол сообщил, что Тыва понесла огромную утрату. 4-й Камбы-лама 21 августа мог бы отмечать свое 45-летие, но скончался совсем молодым.
Сообщая о печальном известии, глава региона призвал местное население, особенно молодежь, которая думает, что можно переболеть этой болезнью в легкой форме, не терять бдительность.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что госпитализирован Верховный лама Тувы. 10 июня он попал в больницу с подозрением на коронавирус, после чего диагноз подтвердился. Врачи ввели его в искусственную кому, но болезнь оказалась сильнее.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|