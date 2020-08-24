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Башкирских подростков подозревают в причастности к гибели девочки
24.8.2020 05:40
Фото: livejournal.com
Трагедия случилась в Уфе в минувшие выходные, передают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Башкирии.
Пропавшая во время прогулки 8-летняя девочка была найдена задушенной.
Вечером минувшей субботы, 22 августа, в полицию обратилась обеспокоенная жительница Уфы. По ее словам, восьмилетняя дочь не вернулась домой после прогулки. Вскоре девочка была найдена погибшей - тело нашли прохожие.
По предварительным данным, ребенок мог погибнуть в результате трагической случайности. Играя, двое подростков слишком сильно передавили ей сонную артерию. Когда девочка скончалась, мальчики испугались и решили спрятать ее тело, бросив в реку.
Предположительно, к смерти девочки могут оказаться причастны двое подростков, 12 и 13 лет. С ними уже беседуют сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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