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В Грузии 17 человек погибли в аварии с микроавтобусом
23.8.2020 23:03
Фото: sputnik-georgia.com
До семнадцати человек возросло количество погибших в результате ДТП, случившегося на территории Душетского муниципалитета (край Мцхета-Мтианетия) Грузии.
Первоначально сообщалось о двенадцати жертвах аварии.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей МВД республики, в результате аварии погибли не менее семнадцати человек.
По словам очевидцев, пассажирский автобус мог столкнуться с легковой машиной, после чего упал с большой высоты в овраг. Предположительно, среди погибших пассажиров могут быть дети, рассказали невольные свидетели трагического происшествия.
Представители МВД пояснили, что к месту аварии ранее направились замглавы ведомства Иосиф Челидзе и начальник службы по управлению ЧС Темур Мгебришвили. Сейчас они лично координируют проведение поисково-спасательной операции.
ЧП случилось на одном из участков автодороги Шатили, неподалеку от населенного пункта Бисо. Известно также, что трое пострадавших с серьезными травмами были госпитализированы. Состояние их врачи оценивают как тяжелое, передают грузинские СМИ.
В прессе уточняется, что упавший в овраг микроавтобус может принадлежать туристической компании. В момент аварии в салоне было не менее девятнадцати человек.
На произошедшее уже отреагировали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария. Представители руководства страны выразили соболезнования близким жертв ДТП и назвали случившееся страшной трагедией.
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