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В Ингушетии двое силовиков получили ранения во время спецоперации
23.8.2020 21:26
Фото: smi2.net
Двое бойцов спецназа были ранены сегодня в ходе операции по ликвидации вооруженных боевиков, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Боестолкновение произошло на территории населенного пункта Троицкое в Сунженском районе Ингушетии.
Как сообщили в пресс-центре НАК, во время боестолкновения между представителями правоохранительных структур и обнаруженными в частном доме бандитами были ранены двое силовиков. Пострадавшим уже оказали помощь врачи. Сведений о состоянии раненых пока нет.
В ходе операции по нейтрализации злоумышленников среди гражданского населения никто не пострадал.
Ранее стало известно, что двое боевиков были нейтрализованы в ходе спецоперации, которая проводилась в населенном пункте Троицкое Сунженского района Ингушетии. При осуществлении оперативно-разыскных мероприятий в частном доме были выявлены вооруженные боевики, которые ответили огнем на предложение сложить оружие и сдаваться.
Позже на месте ЧП нашли значительное количество боеприпасов, в частности, автоматы и пистолеты, а также кустарно изготовленные взрывные устройства, готовые к использованию. Личности уничтоженных бандитов устанавливаются.
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