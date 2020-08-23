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В Ингушетии двое силовиков получили ранения во время спецоперации


23.8.2020 21:26
В Ингушетии двое силовиков получили ранения во время спецоперацииФото: smi2.net

Двое бойцов спецназа были ранены сегодня в ходе операции по ликвидации вооруженных боевиков, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Боестолкновение произошло на территории населенного пункта Троицкое в Сунженском районе Ингушетии.

Как сообщили в пресс-центре НАК, во время боестолкновения между представителями правоохранительных структур и обнаруженными в частном доме бандитами были ранены двое силовиков. Пострадавшим уже оказали помощь врачи. Сведений о состоянии раненых пока нет.

В ходе операции по нейтрализации злоумышленников среди гражданского населения никто не пострадал.

Ранее стало известно, что двое боевиков были нейтрализованы в ходе спецоперации, которая проводилась в населенном пункте Троицкое Сунженского района Ингушетии. При осуществлении оперативно-разыскных мероприятий в частном доме были выявлены вооруженные боевики, которые ответили огнем на предложение сложить оружие и сдаваться.

Позже на месте ЧП нашли значительное количество боеприпасов, в частности, автоматы и пистолеты, а также кустарно изготовленные взрывные устройства, готовые к использованию. Личности уничтоженных бандитов устанавливаются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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