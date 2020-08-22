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Сестра Трампа назвала его жестким и беспринципным


12:35
Сестра Трампа назвала его жестким и беспринципнымФото: kapital.kz

Старшая сестра главы США Дональда Трампа назвала своего брата очень жестким и при этом совершенно беспринципным человеком, которому нельзя доверять.

Мнение родственницы нынешнего американского лидера приводит Washington Post.

Газета ссылается на записи разговоров, которые отставной судья Мэриэнн Трамп-Бэрри – старшая сестра нынешнего главы Соединенных Штатов вела с его племянницей Мэри Трамп. По мнению родственницы, ее младший брат не имеет "совершенно никаких" принципов и "ему нельзя доверять".

Кроме того, Мэриэнн Трамп-Бэрри отметила, что "Дональд жесток". По ее словам, он "вообще ничего не читает". Родственница американского президента заговорила об этом, имея в виду доклады разных ведомств, которые оказываются на столе у главы государства.

В минувшем июле племянница главы Белого дома Мэри Трамп издала книгу под названием "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире". По ее словам, и-за детских травм американский лидер попросту не способен сопереживать другим людям. При этом он на протяжении долгих лет якобы страдает от многочисленных комплексов.

Прокомментировав произведение своей племянницы, сам Дональд Трамп назвал его ужасающим и лживым. Роберт Трамп, брат нынешнего американского президента, ранее пытался через суд добиться запрета продаж этой книги. Сначала суд в Нью-Йорке удовлетворил иск, но решение позже было отменено. Как отмечалось в вердикте апелляционного суда, издатель уже успел напечатать несколько тысяч экземпляров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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