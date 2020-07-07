ИнтерНовости - новости в стране и мире
Племянница Трампа написала книгу о его детских травмах
Племянница Трампа написала книгу о его детских травмах
Адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности
Адвокат Ефремова заявил о достаточном количестве доказательств его невиновности
У испанцев не выявлен коллективный иммунитет к COVID-19
У испанцев не выявлен коллективный иммунитет к COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На задержанную в Москве Собчак не стали составлять протоколНа задержанную в Москве Собчак не стали составлять протокол
ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнутВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут
В Астрахани предотвратили терактВ Астрахани предотвратили теракт
Племянница Трампа написала книгу о его детских травмахПлемянница Трампа написала книгу о его детских травмах
В Колумбии при взрыве бензовоза погибли не менее 7 человекВ Колумбии при взрыве бензовоза погибли не менее 7 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Племянница Трампа написала книгу о его детских травмах


7.7.2020 17:19
Племянница Трампа написала книгу о его детских травмахФото: nairaland.com

Нынешний американский президент вырос без родительской любви, считает племянница Дональда Трампа.

Книга, которую написала Мэри Трамп, поступит в продажу уже 14 июля, сообщает газета Politico.

Мэри Трамп, являясь по образованию клиническим психологом, полагает, что глава Соединенных Штатов в раннем детстве не получил достаточного количества внимания и любви от родителей. В книге отмечается, что мать Дональда Трампа в тот период болела, а отец постоянно занимался своим бизнесом. В результате американский лидер был эмоционально измучен в детстве и юности.

Книга о психологических детских травмах хозяина Белого дома получила название "Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Мэри Трамп решила откровенно поведать читателям об отношениях в семье будущего американского президента.

Автор отмечает, что глава Соединенных Штатов остался практически таким же, каким был в трехлетнем возрасте. По ее словам, Трамп не способен к обучению, развитию и личностному росту. Он плохо справляется со своими эмоциями, не может "смягчать реакцию", а также "воспринимать и синтезировать информацию".

Мэри Трамп также считает, что ее дядя страдал от деприваций. Они оказывали травматическое воздействие на него в течение всей жизни. Кроме того, он оценивает всех людей в денежном эквиваленте, указано в аннотации.

Предполагалось, что книгу начнут продавать 28 июля. Но из-за высокого спроса и экстраординарного интереса издатель Simon & Schuster объявил о том, что мемуары можно будет приобрести на две недели раньше, уже 14 июля.

Мэри Трамп - дочь Фреда Трампа-младшего, скончавшегося в 1999 году. Роберт Трамп, другой ее дядя и брат нынешнего американского президента, ранее пытался через суд добиться запрета продаж этой книги. Сначала суд в Нью-Йорке удовлетворил иск, но решение позже было отменено. Как отмечалось в вердикте апелляционного суда, издатель уже успел напечатать несколько тысяч экземпляров.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в ЕвропеВ МИД опровергли сведения о причастности России к радиации в Европе
Возбуждено уголовное дело из-за падения бутылки на девочку в КрасногорскеВозбуждено уголовное дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
ВОЗ призвают признать передачу коронавируса по воздухуВОЗ призвают признать передачу коронавируса по воздуху
В Красноярске предстанет перед судом «целительница», обвиняемая в краже миллионаВ Красноярске предстанет перед судом «целительница», обвиняемая в краже миллиона
Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку задержанного в Минске БабарикоЭлайджа Вуд записал видеообращение в поддержку задержанного в Минске Бабарико

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru