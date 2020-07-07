Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Племянница Трампа написала книгу о его детских травмах

7.7.2020 17:19

Фото: nairaland.com



Нынешний американский президент вырос без родительской любви, считает племянница Дональда Трампа.



Книга, которую написала Мэри Трамп, поступит в продажу уже 14 июля, сообщает газета Politico.



Мэри Трамп, являясь по образованию клиническим психологом, полагает, что глава Соединенных Штатов в раннем детстве не получил достаточного количества внимания и любви от родителей. В книге отмечается, что мать Дональда Трампа в тот период болела, а отец постоянно занимался своим бизнесом. В результате американский лидер был эмоционально измучен в детстве и юности.



Книга о психологических детских травмах хозяина Белого дома получила название "Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Мэри Трамп решила откровенно поведать читателям об отношениях в семье будущего американского президента.



Автор отмечает, что глава Соединенных Штатов остался практически таким же, каким был в трехлетнем возрасте. По ее словам, Трамп не способен к обучению, развитию и личностному росту. Он плохо справляется со своими эмоциями, не может "смягчать реакцию", а также "воспринимать и синтезировать информацию".



Мэри Трамп также считает, что ее дядя страдал от деприваций. Они оказывали травматическое воздействие на него в течение всей жизни. Кроме того, он оценивает всех людей в денежном эквиваленте, указано в аннотации.



Предполагалось, что книгу начнут продавать 28 июля. Но из-за высокого спроса и экстраординарного интереса издатель Simon & Schuster объявил о том, что мемуары можно будет приобрести на две недели раньше, уже 14 июля.



Мэри Трамп - дочь Фреда Трампа-младшего, скончавшегося в 1999 году. Роберт Трамп, другой ее дядя и брат нынешнего американского президента, ранее пытался через суд добиться запрета продаж этой книги. Сначала суд в Нью-Йорке удовлетворил иск, но решение позже было отменено. Как отмечалось в вердикте апелляционного суда, издатель уже успел напечатать несколько тысяч экземпляров.



Автор: Злата Богатова

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