Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ВОЗ назвали вероятные сроки победы над COVID-19

10:55

Фото: vk.com



Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделал прогноз по длительности пандемии коронавирусной инфекции. Призвав общественность реально оценивать сроки создания вакцины, специалисты ранее отметили, что препарат вряд ли будет доступен людям раньше следующего года.



Пандемия коронавируса завершится примерно в течение двух лет, заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Гендиректор организации напомнил, что столько же длилась пандемия "испанского" гриппа, в результате которой по всему миру погибли миллионы людей.



Вряд ли распространение коронавируса сможет оказаться более продолжительным, чем эпидемия "испанки". Сейчас человечество уже имеет технологии, позволяющие остановить вирус, добавил глава ВОЗ.



Ранее Чрезвычайный комитет ВОЗ подтвердил, что пандемия коронавируса пока еще остается чрезвычайной ситуаций для системы здравоохранения. Специалисты тогда высказывали мнение о том, что COVID-19 будет распространяться еще достаточно долгое время.



Эпидемия "испанки" началась около ста лет назад, в 1918 году. В течение последующих двух лет заболеванием были заражены не менее 550 миллионов человек по всему миру, или порядка 30 % населения планеты. По различным оценкам, количество погибших составило от 17 до 50 или даже 100 миллионов инфицированных.



На текущий момент количество заразившихся СOVID-19 на планете составляет 22,5 миллиона человек, 795 тыс. из них скончались.



Автор: Злата Богатова

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