Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Норвежский спортсмен Нортуг признался в употреблении наркотиков

10:12

Фото: livejournal.com



Знаменитый лыжник Петтер Нортуг сделал официальное заявление о том, что в последнее время пристрастился к алкоголю и наркотикам.



Спортсмен говорил на эту тему в ходе пресс-конференции, признав, что столкнулся с большими проблемами.



Как заявил норвежский лыжник Петтер Нортуг, он вынужден признать, что "достиг дна своей жизни". Спортсмен подчеркнул, что ему "нужна помощь" — в последнее время он все чаще злоупотреблял психоактивными веществами, в том числе, спиртным и наркотиками.



По словам спортсмена, он пристрастился к кокаину вскоре после того, как объявил о завершении карьеры лыжника в декабре 2018 года. Спустя месяц он попробовал наркотики впервые, а потом начал употреблять их все чаще. Используя кокаин от трех до пяти раз в неделю, Петтер Нортуг не считал это проблемой, однако скрывал от окружающих.



На пресс-конференции 34-летний лыжник также подтвердил, что вел видеосъемку, когда управлял автомобилем, ехавшим со скоростью выше 200 км/час.



Нортуга, признававшегося в 2009 и 2015 годах лучшим спортсменом Норвегии, сейчас обвиняют по целому ряду статей, включая хранение наркотиков, управление машиной в состоянии опьянения, а также значительном превышении скорости.



В прошлом спортсмен два раза становился олимпийским чемпионом на Играх 2010 года, 13 раз выигрывал Чемпионат мира, установив рекорд среди мужчин и лидируя во всех шести современных дисциплинах. Он два раза завоевывал Кубок мира и является единственным в истории двукратным обладателем неофициального титула Короля лыж.



Автор: Злата Богатова

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