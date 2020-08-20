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Преподаватели и студенты МГУ требуют лишить Лукашенко звания почетного профессора
10:39
Фото: smi2.net
Лишить белорусского президента Александра Лукашенко звания почетного профессора потребовали студенты, выпускники и некоторые преподаватели Московского государственного университета им. Ломоносова.
Соответствующее обращение появилось на портале Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность".
Как указано в тексте, "репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора Московского университета". Поэтому студенты, выпускники и преподаватели вуза обращаются к ученому совету и ректору с призывом рассмотреть вопрос о лишении политика этого звания.
Лукашенко по решению ученого совета МГУ был удостоен звания в 1996 году, напоминают авторы обращения. Сейчас же сохранение за ним этого почетного звания способно подорвать репутацию их alma mater, подчеркивается в тексте.
В беседе с РИА Новости член ученого совета вуза, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии Сергей Алдошин пояснил, что пока еще не располагает никакой информацией об этом обращении. По его словам, очередной ученый совет запланирован на 28 августа, перед началом нового учебного года.
Пресс-служба МГУ пока не давала по этому поводу каких-либо официальных комментариев.
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