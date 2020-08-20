ИнтерНовости - новости в стране и мире
Соратница Тихановской призвала силовиков перейти на сторону оппозиции
Соратница Тихановской призвала силовиков перейти на сторону оппозиции
Тихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовки
Тихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовки
Трамп задумывался об обмене Пуэрто-Рико на Гренландию
Трамп задумывался об обмене Пуэрто-Рико на Гренландию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Навальный не был отравлен, заявили врачиНавальный не был отравлен, заявили врачи
Преподаватели и студенты МГУ требуют лишить Лукашенко звания почетного профессораПреподаватели и студенты МГУ требуют лишить Лукашенко звания почетного профессора
Названы регионы РФ, остающиеся в «красной зоне» по COVID-19Названы регионы РФ, остающиеся в «красной зоне» по COVID-19
Тихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовкиТихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовки
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократовБайден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Названы регионы РФ, остающиеся в «красной зоне» по COVID-19


09:53
Названы регионы РФ, остающиеся в «красной зоне» по COVID-19На сегодняшний день количество регионов РФ со сложной ситуацией по коронавирусу уже уменьшилось до двенадцати.

Об этом рассказал РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По словам аналитика, различные регионы РФ были сгруппированы с учетом индекса заболеваемости - в зависимости от того, какое число людей заражаются от одного инфицированного COVID-19. В результате они оказались распределенными по цветам: зеленый, светло-зеленый, желтый и красный. В частности, в пределах "красной зоны" индекс составляет 1,1–1,4, тогда как в "зеленой" он наименьший — всего 0,7–0,9.

Эксперт пояснил, что в "красной" зоне сейчас остаются Алтайский край, Еврейская АО, Крым, Ненецкий АО и ряд областей - Кемеровская, Кировская, Курганская, Мурманская, Орловская, Самарская, Сахалинская, а также Удмуртия.

В течение последнего месяца, добавил Агаси Тавадян, из "красной" зоны смогли выйти Коми, Оренбургская область и Севастополь.

Ранее в ряде стран Европы начало резко расти число заражений COVID-19. В частности, в последние дни увеличение количества выявленных пациентов фиксировалось в Германии, Испании, Италии и Франции. Так, на территории ФРГ за сутки было зарегистрировано более 1,7 тыс. случаев заражения, и в последний раз такой уровень наблюдался лишь в апреле.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Белоруссии найден мертвым директор музея, отказавшийся подписать протокол избиркомаВ Белоруссии найден мертвым директор музея, отказавшийся подписать протокол избиркома
В Минске за поддержку протестов уволен директор старейшего театра страныВ Минске за поддержку протестов уволен директор старейшего театра страны
Задержанные под Минском россияне вернулись в РФЗадержанные под Минском россияне вернулись в РФ
NASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле ЗемлиNASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле Земли
В Москве задержан мужчина, убивший и расчленивший свою женуВ Москве задержан мужчина, убивший и расчленивший свою жену

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru