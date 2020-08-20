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Названы регионы РФ, остающиеся в «красной зоне» по COVID-19
09:53
На сегодняшний день количество регионов РФ со сложной ситуацией по коронавирусу уже уменьшилось до двенадцати.
Об этом рассказал РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
По словам аналитика, различные регионы РФ были сгруппированы с учетом индекса заболеваемости - в зависимости от того, какое число людей заражаются от одного инфицированного COVID-19. В результате они оказались распределенными по цветам: зеленый, светло-зеленый, желтый и красный. В частности, в пределах "красной зоны" индекс составляет 1,1–1,4, тогда как в "зеленой" он наименьший — всего 0,7–0,9.
Эксперт пояснил, что в "красной" зоне сейчас остаются Алтайский край, Еврейская АО, Крым, Ненецкий АО и ряд областей - Кемеровская, Кировская, Курганская, Мурманская, Орловская, Самарская, Сахалинская, а также Удмуртия.
В течение последнего месяца, добавил Агаси Тавадян, из "красной" зоны смогли выйти Коми, Оренбургская область и Севастополь.
Ранее в ряде стран Европы начало резко расти число заражений COVID-19. В частности, в последние дни увеличение количества выявленных пациентов фиксировалось в Германии, Испании, Италии и Франции. Так, на территории ФРГ за сутки было зарегистрировано более 1,7 тыс. случаев заражения, и в последний раз такой уровень наблюдался лишь в апреле.
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