Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ряде стран Европы начало резко расти число заражений COVID-19

14:11

Фото: rollingstone.com



По данным зарубежных СМИ, в последние дни на территории нескольких стран ЕС фиксируется резкое увеличение числа выявленных случаев заражения коронавирусом.



В частности, в Испании за минувшие сутки было зарегистрировано более 3,7 тыс. положительных тестов на COVID-19.



Для Испании количество зараженных, выявленных за сутки, оказалось самым высоким показателем с конца июня, когда власти королевства решили отменить общенациональные меры по самоизоляции.



На территории Италии за последний день зафиксировали 642 случая инфицирования. Число заболевших COVID-19 стало наиболее высоким за период с конца мая.



В ФРГ было зарегистрировано более 1,7 тыс. случаев заражения, и в последний раз такой уровень наблюдался лишь в апреле, пишут европейские СМИ.



Во Франции за минувшую среду было выявлено еще 3,8 тыс. заболевших. Власти каждого третьего города страны объявили о том, что в многолюдных местах, включая мероприятия на открытом воздухе, требуется носить маски. При этом в Ницце маски нужно использовать даже на природе.



Автор: Злата Богатова

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