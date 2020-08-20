Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Тамбовом 4 человека погибли в ДТП

08:53

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области



В Тамбовской области четыре человека погибли в результате дорожной аварии с участием фуры и легкового автомобиля.



Смертельное ДТП случилось на трассе Р-22, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.



Как стало известно, столкновение автомашины Kia Rio и фуры произошло при выезде на встречную полосу. После удара грузовое транспортное средство загорелось.



Жертвами аварии стали 35-летняя женщина, 34-летний мужчина и девушка 16 лет, рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону. Правоохранители сейчас устанавливают личность еще одного мужчины. Водитель фуры в аварии практически не пострадал.



Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты.



Представители МЧС пояснили, что после аварии проезжая часть была не перекрыта. Движение автотранспорта осуществлялось по обочине.



Автор: Злата Богатова

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