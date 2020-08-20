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Под Тамбовом 4 человека погибли в ДТП
08:53
Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области
В Тамбовской области четыре человека погибли в результате дорожной аварии с участием фуры и легкового автомобиля.
Смертельное ДТП случилось на трассе Р-22, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Как стало известно, столкновение автомашины Kia Rio и фуры произошло при выезде на встречную полосу. После удара грузовое транспортное средство загорелось.
Жертвами аварии стали 35-летняя женщина, 34-летний мужчина и девушка 16 лет, рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону. Правоохранители сейчас устанавливают личность еще одного мужчины. Водитель фуры в аварии практически не пострадал.
Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты.
Представители МЧС пояснили, что после аварии проезжая часть была не перекрыта. Движение автотранспорта осуществлялось по обочине.
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