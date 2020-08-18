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МВД подтвердило сведения о задержаниях у Минского тракторного завода


11:29
МВД подтвердило сведения о задержаниях у Минского тракторного заводаФото: vk.com

По данным ведомства, около предприятия были задержаны два человека, передает ТАСС. Со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову уточняется, что сегодня утром возле проходной МТЗ прошло несанкционированное массовое мероприятие.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь белорусского МВД, участники несанкционированного мероприятия появились у проходной столичного завода МТЗ сегодня утром. Учитывая, что они препятствовали работникам, стремящимся на предприятие, милиция пресекла противоправные действий.

Оттеснив толпу, сотрудники милиции задержали двух наиболее активных участников мероприятия. Позднее выяснилось, что один из них является неработающим жителем Волковыска (Гродненская область). Задержанных привлекут к административной ответственности.

По словам Сергея Дылевского, который входит в число координаторов забастовки на МТЗ, ряд его коллег в знак протеста против ситуации в стране, ушли ранее в отпуск за свой счет. Они были задержаны, когда появились около проходной предприятия, когда пришли туда, чтобы поддержать коллег, бастующих на рабочих местах.

Как рассказывают очевидцы, сегодня утром у завода были не только трудящиеся, но и жители Минска, пришедшие выразить поддержку забастовке. Сейчас возле проходной МТЗ обстановка нормализовалась, протестующих нет. При этом в сквере продолжает дежурить ОМОН, там стоит автозак.

Накануне Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) выступил с призывом сформировать национальный стачечный комитет. В заявлении на сайте организации сообщалось, что стачкомы уже создаются на целом ряде крупных предприятий, включая "Гродно Азот", "Нафтан" и все рудоуправления "Беларуськалия".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 293

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