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Соратница Тихановской призвала силовиков перейти на сторону оппозиции
20.8.2020 20:09
Фото: кадр видео с youtube.com
Одна из лидеров белорусской оппозиции, ранее входившая в команду экс-банкира Виктора Бабарико, претендовавшего на пост президента Белоруссии и арестованного вместе с сыном незадолго до выборов, записала новое обращение.
Мария Колесникова призвала сотрудников силовых структур перейти на сторону оппозиции.
Представительница Координационного совета белорусской оппозиции обратилась к силовикам с призывом перестать выполнять приказы руководства и присоединиться к протестующим. В таком случае им гарантируют безопасность и материальную поддержку, заявила Мария Колесникова.
Соратница Светланы Тихановской, которая внезапно покинула страну вскоре после выборов, подчеркнула, что нынешняя "власть запятнала честь ваших погон", и подобного еще не происходило в Белоруссии. Представительница оппозиции добавила, что людей "выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания".
По словам Колесниковой, власть тянет силовиков "за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы", отдавая приказы разгонять манифестантов. Всем, кто примет решение перейти "на сторону народа", в будущем гарантируют полную безопасность и неприкосновенность. Силовики, которые откажутся исполнять "преступные приказы", также смогут рассчитывать на материальную помощь и жилье.
Ранее совет оппозиции Белоруссии покинули несколько человек, однако состав его президиума остался неизменным. Как заявил входящий в него Максим Знак, его соратники отнесли к пониманием к этим людям, ведь необходимо брать на себя серьезную ответственность. Члены КС ушли вскоре после того, как действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил оппозиции ответственностью за попытки незаконного захвата власти и даже сравнил эту организацию с "черной сотней".
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