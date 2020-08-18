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Лукашенко назвал формирование совета оппозицией попыткой захвата власти
18.8.2020 20:02
Фото: smi2.net
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, создание координационного совета, над которым сейчас продолжает работу оппозиция, представляет собой попытку захвата власти. Руководство страны отреагирует на подобные действия "адекватными мерами", пригрозил политик.
По словам Лукашенко, говорившего на эту тему в ходе сегодняшнего совещания с членами Совбеза Белоруссии, оппозиционеры "подкидывают другую сторону" официальному руководству страны, требуя "передать им власть". По словам белорусского лидера, подобное стоит расценивать однозначно: "это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями".
Белорусский президент при этом пригрозил тем, кто войдет в число членов координационного совета, принятием "адекватных мер". Власти будут действовать "исключительно по Конституции и закону", подчеркнул Лукашенко. Вместе с тем, имеются варианты, способные "остудить некоторые горячие головы", - сказал он.
Членов оппозиционного совета политик назвал "нацистами" и "прикорытниками", заявив о том, что среди них есть те, что "когда-то походили во власти" и теперь обижены.
Ранее Лукашенко наградил медалями "За безупречную службу" различных степеней в общей сложности свыше трехсот сотрудников правоохранительных органов. Новость вызвала резонанс с учетом последних событий в стране, когда со всего мира доносились призывы остановить насилие в Минске и других белорусских городах, где силовики жестко разгоняли митинги.
Позже в МВД Белоруссии пояснили, что решение наградить силовиков было принято еще минувшей весной, когда была дана оценка их действиям и заслугам.
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