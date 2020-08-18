Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ЕС отказался признавать итоги выборов в Белоруссии

17:48

Фото: bgnesagency.com



Лидеры европейских стран на саммите осудили насилие против белорусских протестующих и потребовали проведения независимого и прозрачного расследования, передает ТАСС



О результатах обсуждения ситуации объявили сегодня председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Как стало известно, участники саммита осудили силовые меры, которые применялись властями Белоруссии против протестующих. Лидеры европейских стран также потребовали от Минска проведения расследования, которое будет независимым и прозрачным, подчеркнул Шарль Мишель.



По итогам саммита в скором времени будут объявлены санкции, действие которых распространится на значительное количество представителей руководства Белоруссии. Как заявил председатель Евросовета, речь идет о тех, кто должен нести ответственность за "насилие, репрессии и фальсификацию выборов". По его словам, предстоит также изучить "вопрос включения в санкционный список Лукашенко".



Руководство ЕС также поддержало предложения ОБСЕ о содействии диалогу между белорусскими властью и оппозицией. В Евросоюзе подчеркивают, что готовы действовать в этом направлении.



При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что среди участников саммита многие выступали за повторное проведение выборов на пост главы Белоруссии.



Автор: Злата Богатова

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