ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Китае 5 человек пропали после схода оползня
В Китае 5 человек пропали после схода оползня
Мятежники создали комитет спасения народа и закрыли границы Мали
Мятежники создали комитет спасения народа и закрыли границы Мали
В Минске совершил посадку самолет ФСБ России
В Минске совершил посадку самолет ФСБ России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ЕС отказался признавать итоги выборов в БелоруссииЕС отказался признавать итоги выборов в Белоруссии
Норвегия высылает российского дипломатаНорвегия высылает российского дипломата
В Тюмени у кошки подтвердился COVID-19В Тюмени у кошки подтвердился COVID-19
СМИ: в больнице умер белорус, пострадавший во время протестовСМИ: в больнице умер белорус, пострадавший во время протестов
В Китае 5 человек пропали после схода оползняВ Китае 5 человек пропали после схода оползня

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ЕС отказался признавать итоги выборов в Белоруссии


17:48
ЕС отказался признавать итоги выборов в БелоруссииФото: bgnesagency.com

Лидеры европейских стран на саммите осудили насилие против белорусских протестующих и потребовали проведения независимого и прозрачного расследования, передает ТАСС

О результатах обсуждения ситуации объявили сегодня председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как стало известно, участники саммита осудили силовые меры, которые применялись властями Белоруссии против протестующих. Лидеры европейских стран также потребовали от Минска проведения расследования, которое будет независимым и прозрачным, подчеркнул Шарль Мишель.

По итогам саммита в скором времени будут объявлены санкции, действие которых распространится на значительное количество представителей руководства Белоруссии. Как заявил председатель Евросовета, речь идет о тех, кто должен нести ответственность за "насилие, репрессии и фальсификацию выборов". По его словам, предстоит также изучить "вопрос включения в санкционный список Лукашенко".

Руководство ЕС также поддержало предложения ОБСЕ о содействии диалогу между белорусскими властью и оппозицией. В Евросоюзе подчеркивают, что готовы действовать в этом направлении.

При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что среди участников саммита многие выступали за повторное проведение выборов на пост главы Белоруссии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Норвегия высылает российского дипломатаНорвегия высылает российского дипломата
Ученые сообщают о новой версии возникновения коронавирусаУченые сообщают о новой версии возникновения коронавируса
СМИ: Месси хочет уйти из «Барселоны»СМИ: Месси хочет уйти из «Барселоны»
МВД подтвердило сведения о задержаниях у Минского тракторного заводаМВД подтвердило сведения о задержаниях у Минского тракторного завода
Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского краяДегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru