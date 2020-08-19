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В Турции убит азербайджанский криминальный авторитет
12:00
Фото: moscow-baku.ru
В Анталье застрелен Надир Салифов, известный в криминальных кругах как Лоту Гули.
Киллер успел выстрелить в него практически в упор не менее четырех раз, передает информационный портал Москва-Баку.ru.
Как стало известно, криминальный авторитет, являющийся уроженцем Азербайджана, получил смертельные ранения в результате покушения. Лоту Гули был доставлен в больницу, где вскоре скончался в отделении реанимации, сообщается со ссылкой на турецкие СМИ.
Известно, что киллер был вооружен пистолетом. Он успел выстрелить в упор по меньшей мере четыре раза.
В причастности к убийству подозревается другой криминальный авторитет, известный в преступных кругах как Хан Ахмедлинский. Правоохранительные органы уже задержали его на шоссе Анталья-Денизли.
По данным ряда источников, покушение произошло в ресторане во время ужина. Однако "Прайм крайм" рассказывает о том, что в главного азербайджанского вора в законе стреляли в номере отеля.
В прошлом году в отношении Лоту Гули в России возбудили уголовное дело по статье о криминальных авторитетах, которые могут управлять ОПГ.
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