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СМИ: в больнице умер белорус, пострадавший во время протестов


12:22
СМИ: в больнице умер белорус, пострадавший во время протестовФото: lifedon.com.ua

В военном госпитале Минска, несмотря на все усилия медиков, скончался 43-летний Геннадий Шутов.

Мужчина, участвовавший в протестных акциях, ранее был экстренно доставлен в больницу с огнестрельным ранением головы.

По данным портала Tut.by, мужчина был ранен 11 августа, когда участвовал в несанкционированном митинге у Московской администрации Бреста. Сегодня, 19 августа, в 10:20 по местному времени (совпадает с Москвой), он скончался.

В Минздраве Белоруссии ранее подтвердили гибель двух манифестантов. Как заявил глава ведомства Владимир Караник, в стационарах находятся более ста пациентов, пострадавших во время протестов, и их состояние не вызывает опасений у врачей.

Накануне, 18 августа, стало известно о ДТП в Минске, в результате которого погиб еще один митингующий. В МВД страны подчеркнули, что молодой человек, несмотря на предостережения проезжавших мимо водителей, находится на проезжей части. В результате он попал под колеса машины и скончался на месте от полученных травм.

В минувший вторник также был найден погибшим 29-летний директор Волковысского военно-исторического музея им. Багратиона Константин Шишмаков. Несколько дней он считался пропавшим без вести. По данным белорусских СМИ, на недавних президентских выборах в Белоруссии Шишмаков входил в состав избиркома и не стал подписывать протокол. Как рассказал журналистам отец покойного, ставить свою подпись отказался еще один парень. Однако итоговый протокол за них подписал кто-то другой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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