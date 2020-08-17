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Ирландия вслед за Канадой отказалась признавать итоги выборов в Белоруссии
10:36
Фото: vk.com
Глава МИД Ирландии Саймон Ковени прокомментировал события в Белоруссии, выразив обеспокоенность, передают СМИ со ссылкой на заявление министра.
Текст был размещен на сайте иностранного внешнеполитического ведомства.
По словам Саймона Ковени, власти Ирландии не будут признавать результаты президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа. Ирландский министр подчеркнул, что "глубоко обеспокоен" обстановкой в этой стране и решительно осуждает нарушения прав человека, которые продолжаются после выборов.
В заявлении главы ирландского МИД подчеркивается, что голосование проводилось с нарушениями. Учитывая многочисленные свидетельства о запугивании и задержаниях, итоги этих выборов нельзя считать легитимными.
Ранее с аналогичным заявлением выступил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань. По его словам, он разговаривал с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Выразив поддержку народу Белоруссии, министр заявил о том, что власти Канады не признают итоги голосования и призывают Минск к проведению новых, "свободных и справедливых" выборов.
Накануне действующий глава РБ Александр Лукашенко заявил о том, что предлагал оппозиционерам пересчитать результаты голосования. В штабе Тихановской эту идею отвергли с негодованием: по их данным, множество бюллетеней было уничтожено сразу после выборов.
Отказавшись признавать результаты выборов, Тихановская выразила готовность выступить в качестве лидера нации, чтобы создать условия для организации нового голосования. В ее штабе накануне огласили список известных белорусов, вошедших в координационный совет для передачи власти.
Предполагается, что сегодня, 18 августа, ситуацию в Белоруссии по телефону обсудят канцлер ФРГ Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин.
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