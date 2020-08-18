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В Минске совершил посадку самолет ФСБ России
10:35
Фото: vk.com
В столице Белоруссии накануне вечером приземлилось воздушное судно Ту-214ВПУ с бортовым номером RA-64523, предположительно, связанное с ФСБ РФ. Судя по информации сервиса FlightRadar, этот самолет совершил посадку в Минске в 20:18 по местному времени (совпадает с Москвой).
Как информирует "Бизнес Online", воздушное судно создавалось на ОАО "Казанское авиационное производственное объединение им. С. П. Горбунова" по государственному контракту для объединенного авиационного отряда спецназначения ФСБ России.
Аббревиатура ВПУ в модификации Ту-214 указывает "высотный пункт управления". По данным российских СМИ, такого рода воздушные судна якобы могут использоваться для полетов высокопоставленных представителей ФСБ РФ.
С 9 августа, когда в Белоруссии состоялись президентские выборы, не утихают протестные акции. В Минске и других городах страны выступают против итогов голосования, которые огласил ЦИК страны: по официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.
Глава РФ Владимир Путин в течение минувшего вторника, 18 августа, провел сразу три телефонных разговора, в ходе которых обсуждалась ситуация в Белоруссии. В беседах с германским канцлером Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем российский лидер подчеркивал недопустимость внешнего давления на руководство страны.
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