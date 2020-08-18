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Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
18.8.2020 23:42
Фото: vk.com
Российский продюсер Бари Алибасов принял решение развестись с супругой, известной актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на Вадима Горжанкина, который представляет интересы шоумена.
Как стало известно, причиной разлада в звездном семействе стали некие "неразрешимые противоречия". Предполагается, что с Бари Алибасовом во время бракоразводного процесса будет сотрудничать адвокат Сергей Жорин.
Ранее в интервью изданию Starhit продюсер заявил о том, что среди родственников Лидии Федосеевой-Шукшиной в последнее время "творится какое-то безобразие". Учитывая обстановку в ее семье, Бари Алибасов принял решение о том, что "надо немедленно разводиться" с супругой.
Комментируя события своей личной жизни, продюсер также выразил сожаления в связи с тем, что нельзя вернуть взаимоотношения, которые с Федосеевой-Шукшиной "при знакомстве и потом в течение двадцати пяи лет дружбы".
Минувшей весной в прессе появились сведения о том, что Алибасова подозревают в мошенничестве, которое связано с квартирой супруги. Адвокат Юлиан Соболев, представлявший интересы актрисы, заявил о том, что мужа Лидии Федосеевой-Шукшиной нужно привлечь к ответственности. По мнению защитника, продюсер нечестным путем добился от нее подписания договора дарения недвижимости в Новой Москве. Воспользовавшись беспомощностью актрисы, он вскоре якобы подарил эту квартиру своему помощнику Сергею Моцарю.
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