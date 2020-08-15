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Посол Белоруссии в Словакии поддержал протесты


04:41
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестыФото: vk.com

Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий выступил в поддержку участников протестных акций, которые продолжаются в Минске и других белорусских городах уже почти неделю - с 9 августа. Посол Белоруссии в Словакии заявил, что шокирован сообщениями о пытках и избиениях задержанных манифестантов.

Игорь Лещеня прокомментировал мирные акции, которые проходят у него на родине, в своем видеообращении. Материал опубликовали в Telegram-канале "Наша Нива".

По словам белорусского дипломата, представители правоохранительных органов в республике "в полной мере возродили традиции НКВД". Лещеня выразил солидарность с участниками мирных шествий, которые все эти дни выходили на улицы, "чтобы их голос был услышан". В своем обращении Лещеня также призвал учитывать позиции всех слоев общества и представителей различных политических сил.

Ранее акции в поддержку участников протестов, которые не утихают в Белоруссии, прошли в Праге и Братиславе. Жители России, Литвы, Польши и ФРГ, а также других стран выражают солидарность с белорусами, собираясь у посольств и призывая власти дать оценку происходящим событиям.

Накануне, 15 августа, состоялись уже вторые за месяц переговоры президентов Белоруссии и России. После разговора с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил о договоренности с Москвой по вопросу безопасности. По его словам, глава РФ выразил согласие помочь Минску при первом же запросе в соответствии с двусторонними соглашениями, которые заключены в рамках Союзного государства и ОДКБ.

Автор: Злата Богатова

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