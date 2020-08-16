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В центре «Вектор» начинается второй этап испытания вакцины от коронавируса


10:05
В центре «Вектор» начинается второй этап испытания вакцины от коронавирусаФото: pronedra.ru

В Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступили ко второму этапу испытаний вакцины против коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель ведомства пояснила, что все добровольцы, принимающие участие в исследовании, чувствуют себя хорошо.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, проводятся клинические испытания нового препарата в Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Специалисты уже приступили ко второму этапу клинических исследований.

Вакцину против коронавирусной инфекции проверяют на добровольцах. Все они сейчас чувствуют себя хорошо, отметила Попова. Не зафиксировано никаких реакций после использования нового препарата, "даже случаев малейшего покраснения в месте введения", - отметила глава ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в ведении которого находится "Вектор", в рамках второго этапа клинических испытаний вакцину получат более восьмидесяти добровольцев.

Попова подчеркнула, что в России, как и любом другом государстве, должно быть несколько различных вакцин от коронавируса. Руководитель Роспотребнадзора заговорила об этом, комментируя разницу препаратов, созданных в центре им. Гамалеи и "Вектором".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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