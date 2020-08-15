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В столице Сомали боевики атаковали отель: погибли более 10 человек
09:43
Фото: znaj.ua
Группа вооруженных боевиков совершила нападение на "Элит-отель", расположенный в центре столице Сомали, передает ТАСС.
Жертвами инцидента стали не менее десяти человек, еще свыше тридцати были ранены. ЧП случилось на набережной Могадишо, сообщили представители местных властей.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 16 августа. В числе погибших и пострадавших - несколько высокопоставленных чиновников. Сколько боевиков участвовали в захвате гостиницы, пока не уточняется. Известно лишь, что все они уничтожены.
Как заявил официальный представитель Министерства информации Сомали Исмаэль Мухтаар Омар, операция по освобождению отеля, захваченного боевиками, уже завершена. Силами спецназа африканской республики все боевики были ликвидированы после четырехчасовой осады.
Отмечается, что силовики спасли более двухсот человек, которых нападавшие удерживали в заложниках, сообщили представители местных служб безопасности.
Случившееся уже квалифицировано властями как террористическая атака. Перед нападением боевиков у гостиницы взлетел на воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой. Прорвавшись в здание отеля, нападавшие взяли в заложники большое число постояльцев, а потом смогли забаррикадироваться на пятом этаже.
Местные правоохранители полагают, что к инциденту может быть причастна экстремистская группировка "Аш-Шабаб".
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