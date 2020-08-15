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В Орловской области 5 человек стали жертвами ДТП
08:50
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области
Под Орлом пять человек получили смертельные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС уточняется, еще одна женщина пострадала, ее госпитализировали.
По данным местных СМИ, состояние пострадавшей оценивается медиками как тяжелое.
Смертельная авария случилась на территории Мценского района, где на трассе М-2 "Крым" столкнулись сразу три автомобиля - Renault Symbol, Mazda и Toyota Corolla. Сведений о причинах аварии пока нет, обстоятельства трагического инцидента выясняют специалисты.
Представители регионального отделения МВД заявили о том, что по факту ДТП уже возбуждено уголовное дело. В рамках начатого разбирательства установлено, что сначала водитель Toyota Corolla врезался в Renault Symbol. Затем обе машины столкнулись с Mazda.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции Орловской области, жертвами аварии стали водитель и двое его пассажиров из машины Toyota Corolla, а также водитель Renault Symbol и его пассажирка. В больницу доставлен еще один человек из этого автомобиля.
Пострадавшим водителю и пассажирам Mazda госпитализация не потребовалась: медики оказали им необходимую помощь на месте.
На прошлой неделе 10 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Мексике, еще более двадцати пяти пострадали. По предварительным данным, пассажирский автобус, который из столицы Мексики направлялся в город Толуку, опрокинулся после столкновения с другим транспортным средством.
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