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Глава Башкирии приостановил работы на Куштау
16.8.2020 20:53
Фото: rb7.ru
Как заявил глава региона Радий Хабиров, деятельность по разработке горы Куштау будет приостановлена вплоть работ до того, как найдут компромисс.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Башкирии.
По словам Радия Хабирова, "уходит БСК", но должны уйти и протестующие. При этом глава региона дал слово, "что на эту гору никто не зайдет" до момента, пока будет найдено некое компромиссное решение. Заявление было сделано, когда Хабиров прибыл к активистам, которые защищали гору, пояснили в правительстве.
В пресс-службе главы региона также сообщили о продолжающихся столкновениях между сотрудниками Башкирской содовой компании (БСК) и экологическими активистами. Инциденты такого рода отмечались в течение субботы и воскресенья.
Как заявил прибывший к протестующим Хабиров, он "против экстремизма" и потому призывает "всех остановиться". Следует сесть за стол переговоров и детально проанализировать сложившуюся ситуацию, подчеркнул глава региона.
Шихан (одиночная гора) Куштау расположена в окрестностях Стерлитамака. В конце 2019 года Хабиров разрешил Башкирской содовой компании начать там разработку. В противном случае уже к 2022 году предприятие могло оставить свою деятельность по причине дефицита сырья. Тогда многие жители Стерлитамака могли бы потерять работу.
Экозащитники протестуют против добычи соды и продолжают пикетировать вырубки леса на шихане. По их мнению, гора может серьезно пострадать или даже быть разрушена, если работы не прекратятся. Ранее в прессе появились сообщения о том, что обеспечивающие общественную безопасность на месте силовики задержали около двадцати активистов.
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