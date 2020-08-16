ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Орловской области 5 человек стали жертвами ДТП
В Орловской области 5 человек стали жертвами ДТП
В Лондоне умер 29-летний внук Назарбаева
В Лондоне умер 29-летний внук Назарбаева
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протесты
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протесты
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ВС США нанесли авиаудар по сирийским военнымВС США нанесли авиаудар по сирийским военным
Вертолет Лукашенко покинул территорию МЗКТВертолет Лукашенко покинул территорию МЗКТ
В центре «Вектор» начинается второй этап испытания вакцины от коронавирусаВ центре «Вектор» начинается второй этап испытания вакцины от коронавируса
Тихановская выразила готовность стать лидером нацииТихановская выразила готовность стать лидером нации
В столице Сомали боевики атаковали отель: погибли более 10 человекВ столице Сомали боевики атаковали отель: погибли более 10 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Глава Башкирии приостановил работы на Куштау


16.8.2020 20:53
Глава Башкирии приостановил работы на КуштауФото: rb7.ru

Как заявил глава региона Радий Хабиров, деятельность по разработке горы Куштау будет приостановлена вплоть работ до того, как найдут компромисс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Башкирии.

По словам Радия Хабирова, "уходит БСК", но должны уйти и протестующие. При этом глава региона дал слово, "что на эту гору никто не зайдет" до момента, пока будет найдено некое компромиссное решение. Заявление было сделано, когда Хабиров прибыл к активистам, которые защищали гору, пояснили в правительстве.

В пресс-службе главы региона также сообщили о продолжающихся столкновениях между сотрудниками Башкирской содовой компании (БСК) и экологическими активистами. Инциденты такого рода отмечались в течение субботы и воскресенья.

Как заявил прибывший к протестующим Хабиров, он "против экстремизма" и потому призывает "всех остановиться". Следует сесть за стол переговоров и детально проанализировать сложившуюся ситуацию, подчеркнул глава региона.

Шихан (одиночная гора) Куштау расположена в окрестностях Стерлитамака. В конце 2019 года Хабиров разрешил Башкирской содовой компании начать там разработку. В противном случае уже к 2022 году предприятие могло оставить свою деятельность по причине дефицита сырья. Тогда многие жители Стерлитамака могли бы потерять работу.

Экозащитники протестуют против добычи соды и продолжают пикетировать вырубки леса на шихане. По их мнению, гора может серьезно пострадать или даже быть разрушена, если работы не прекратятся. Ранее в прессе появились сообщения о том, что обеспечивающие общественную безопасность на месте силовики задержали около двадцати активистов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19
В Мексике 10 человек погибли в ДТПВ Мексике 10 человек погибли в ДТП
В Коми из-за обрушения конвейера на шахте погибли четыре горнякаВ Коми из-за обрушения конвейера на шахте погибли четыре горняка
Под Рязанью на летней подработке погиб 16-летний юношаПод Рязанью на летней подработке погиб 16-летний юноша
В Лондоне умер 29-летний внук НазарбаеваВ Лондоне умер 29-летний внук Назарбаева

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru