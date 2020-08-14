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В Башкирии задержаны более 20 экологических активистов, защищавших гору Куштау
15:12
Фото: censor.net
Более двадцати человек были задержаны правоохранительными органами Башкирии после стычек с сотрудниками полиции на горе Куштау, передает РБК со ссылкой на адвоката Эмиля Галимова. Ранее экологические активисты создали там лагерь, выступая против планов под добыче соды.
Двадцать два человека были задержаны полицией во время очередной акции против разработки "Башкирской содовой компанией" горы Куштау. По мнению экологических активистов, если там начнется добыча соды, уникальный природный объект пострадает, а может быть, будет полностью разрушен.
По словам адвоката Эмиля Галимова, защитников горы задержали бойцы ОМОН. Сотрудники правоохранительных органов завели экологических активистов в автобус, после чего всех их доставили в ОВД города Стерлитамак.
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