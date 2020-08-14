ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: Лукашенко в ближайшее время выступит с обращением к народу
СМИ: Лукашенко в ближайшее время выступит с обращением к народу
В Башкирии задержаны более 20 экологических активистов, защищавших гору Куштау
В Башкирии задержаны более 20 экологических активистов, защищавших гору Куштау
Японский император покаялся за Вторую мировую войну
Японский император покаялся за Вторую мировую войну
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Башкирии задержаны более 20 экологических активистов, защищавших гору КуштауВ Башкирии задержаны более 20 экологических активистов, защищавших гору Куштау
СМИ: Месси хочет уйти из «Барселоны»СМИ: Месси хочет уйти из «Барселоны»
Лукашенко намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с ПутинымЛукашенко намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с Путиным
В Петербурге готовятся к открытию памятника Виктору ЦоюВ Петербурге готовятся к открытию памятника Виктору Цою
Европейские дипломаты приняли решение по санкциям против МинскаЕвропейские дипломаты приняли решение по санкциям против Минска

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Башкирии задержаны более 20 экологических активистов, защищавших гору Куштау


15:12
В Башкирии задержаны более 20 экологических активистов, защищавших гору КуштауФото: censor.net

Более двадцати человек были задержаны правоохранительными органами Башкирии после стычек с сотрудниками полиции на горе Куштау, передает РБК со ссылкой на адвоката Эмиля Галимова. Ранее экологические активисты создали там лагерь, выступая против планов под добыче соды.

Двадцать два человека были задержаны полицией во время очередной акции против разработки "Башкирской содовой компанией" горы Куштау. По мнению экологических активистов, если там начнется добыча соды, уникальный природный объект пострадает, а может быть, будет полностью разрушен.

По словам адвоката Эмиля Галимова, защитников горы задержали бойцы ОМОН. Сотрудники правоохранительных органов завели экологических активистов в автобус, после чего всех их доставили в ОВД города Стерлитамак.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Над Черным морем российский Су-27 поднимался на перехват самолета СШАНад Черным морем российский Су-27 поднимался на перехват самолета США
Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недельПервые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Глава Литвы призывает ЕС созвать чрезвычайный саммит по БелоруссииГлава Литвы призывает ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии
Опрос: российские врачи с недоверием относятся к вакцине от коронавирусаОпрос: российские врачи с недоверием относятся к вакцине от коронавируса
В Таджикистане пытался покончить с собой глава МинтрансаВ Таджикистане пытался покончить с собой глава Минтранса

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru