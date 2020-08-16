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«Цыганский соус» Knorr переименуют из-за расизма
16.8.2020 20:09
Фото: eurointegration.com.ua
Руководство немецкой торговой марки Knorr приняло решение о переименовании одного из своих продуктов - Zigeunersauce ("Цыганский соус").
Как сообщает Bild, название соуса может быть трактовано с негативной окраской.
На фоне продолжающихся дискуссий о расизме руководство немецкой торговой марки Knorr объявило о решении переименовать Zigeunersauce ("Цыганский соус"). Такое название может быть истолковано отрицательно, пояснили в компании. Поэтому сейчас они подыскивают новый вариант.
В публикации отмечается, что в Центральном совете немецких синти и рома (самоназвание цыган в различных европейских странах) на все это отреагировали весьма сдержанно. Как заявил глава объединения Романи Розе, гораздо больше его больше рост негативного отношения к цыганам в Европе, а не такие кулинарные термины как цыганский шницель или цыганский соус.
На прошлой неделе римские карабинеры разрушили еще один цыганский лагерь, который был расположен на территории района Форо Италико. В столичной мэрии заявили, что всем нуждающимся предоставят жилье. Подчеркивалось, что все цыгане, желающие интегрироваться в итальянское общество, будут иметь такую возможность.
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