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В Риме снесли еще один цыганский лагерь


15:20
В Риме снесли еще один цыганский лагерьФото: rtr-vesti.ru

Сегодня ранним утром римские карабинеры разрушили еще один цыганский лагерь, который был расположен на территории района Форо Италико.

В столичной мэрии заявили, что всем нуждающимся предоставят жилье.

Временное жилье из городского фонда будет предоставлено всем нуждающимся, сообщили в мэрии итальянской столицы. Предполагается, что вопросы, связанные с постоянным местом жительства, разрешатся в течение нескольких ближайших недель, пояснили в администрации Рима.

Как только территорию полностью очистят от созданных цыганами лачуг, коммунальные службы приступят к проведению "генеральной уборки". В мэрии отметили, что сейчас это место вызывает опасения с экологической точки зрения.

Минувшей весной итальянское руководство выразило расселить все цыганские лагеря в стране в течение четырех лет. Как заявили тогда представители официального Рима, все цыгане, желающие интегрироваться в итальянское общество, будут иметь такую возможность.

Автор: Злата Богатова

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