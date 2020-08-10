|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Риме снесли еще один цыганский лагерь
15:20
Фото: rtr-vesti.ru
Сегодня ранним утром римские карабинеры разрушили еще один цыганский лагерь, который был расположен на территории района Форо Италико.
В столичной мэрии заявили, что всем нуждающимся предоставят жилье.
Временное жилье из городского фонда будет предоставлено всем нуждающимся, сообщили в мэрии итальянской столицы. Предполагается, что вопросы, связанные с постоянным местом жительства, разрешатся в течение нескольких ближайших недель, пояснили в администрации Рима.
Как только территорию полностью очистят от созданных цыганами лачуг, коммунальные службы приступят к проведению "генеральной уборки". В мэрии отметили, что сейчас это место вызывает опасения с экологической точки зрения.
Минувшей весной итальянское руководство выразило расселить все цыганские лагеря в стране в течение четырех лет. Как заявили тогда представители официального Рима, все цыгане, желающие интегрироваться в итальянское общество, будут иметь такую возможность.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|