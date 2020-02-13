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В Казахстане отреагировали на заявление внука Назарбаева
13.2.2020 21:55
Фото: smi2.net
Посты наркозависимого внука первого президента страны Нурсултана Назарбаева были написаны под влиянием людей, которые пользуются его пагубным пристрастием. Такое заявление в эфире программы "Открытый диалог" сделал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.
Во время передачи, которая выходит на телевизионном канале "Хабар", глава ведомства уточнил, что считает неэтичным цитировать человека, который сейчас лечится от наркозависимости.
Прокомментировав высказывания Айсултана Назарбаева, который в своем фейсбуке ранее выступил с "разоблачительной риторикой", Даурен Абаев пояснил, что все эти заявления были сделаны под влиянием определенных людей. Представитель казахстанского руководства с сожалением констатировал, что "нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана".
Ранее 29-летний Айсултан Назарбаев выразил намерение попросить в Великобритании политическое убежице, а также дать откровенное интервью о масштабных коррупционных схемах, связанных с РФ.
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