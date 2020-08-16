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Ученые сообщают о новой версии возникновения коронавируса
16.8.2020 19:27
Фото: smi2.net
Исследователям удалось обнаружить записи врача, который оказывал помощь горнякам из китайской провинции Юньнань.
Рабочие заболели после того, как на протяжении двух недель очищали шахту от фекалий летучих мышей.
По мнению зарубежных ученых, к началу вспышки в китайском Ухане COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму. К таким выводам пришли вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, интервью с которыми публикует издание The Sun.
Специалисты поясняют, что еще в 2012 году в тысяче километров от Уханя скончались трое из восьми рабочих, которые очищали шахту Модзян от фекалий летучих мышей. Как свидетельствуют записи врача из префектуры Юньнань, который лечил заболевших горняков, пациенты скончались от непохожей ни на что пневмонии. Заболевание не поддалось традиционному лечению даже с использованием сильнейших антибиотиков.
Изучив записи, Латэм и Уилсон сообщают, что у жителей Юньнаня отмечались симптомы, схожие с проявлениями COVID-19: высокая температура, сухой кашель и боли в конечностях. Состояние заболевших горняков ухудшалось и врачам пришлось подключить их к аппаратам искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия специалистов, трое пациентов вскоре скончались.
Ранее ученые назвали еще одного вероятного промежуточного переносчика коронавируса.
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