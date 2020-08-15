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Путин и Лукашенко провели второй за месяц телефонный разговор
15.8.2020 17:00
Фото: livejournal.com
Президенты обсудили возвращение задержанных под Минском россиян, а также обстановку, которая сложилась в Белоруссии после выборов, состоявшихся 9 августа.
Как стало известно, разговор прошел по инициативе белорусской стороны.
О содержании телефонного разговора главы РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко сообщает пресс-служба Кремля. Беседа стала для президентов уже второй за минувший месяц.
Отмечается, что Лукашенко информировал Путина о том, как складывается ситуация в его стране после президентских выборов. В ходе переговоров собеседники выразили уверенность в скорейшем урегулировании возникших проблем. Главное, чтобы сложившейся обстановкой "не воспользовались деструктивные силы", которые стремятся "нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", указано в официальном сообщении.
Ранее Лукашенко заявил о том, что намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с Путиным. По мнению белорусского лидера, сейчас против его страны разворачивается внешняя агрессия по сценарию "цветной революции". Учитывая, что события, происходящие в республике, касаются всего пространства Союзного государства, глава Белоруссии выразил желание связаться с российским коллегой.
Комментируя обстановку в стране, белорусский лидер ранее призвал сограждан успокоиться и сидеть дома. По словам Лукашенко, властям надо дать возможность навести порядок и разобраться со всеми, кто приехал из-за рубежа, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Президент пояснил, что имеет в виду такие европейские страны, как Нидерланды, Польша и Украина.
Напомним, накануне, 14 августа, вскоре после того, как ЦИК Белоруссии огласил окончательные результаты выборов, оказавшаяся второй Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти. В своем обращении она также призвала мэров белорусских городов выступить в роли организаторов митингов.
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