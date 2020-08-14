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Лукашенко намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с Путиным


12:41
Лукашенко намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с ПутинымФото: livejournal.com

По мнению белорусского лидера, сейчас против его страны разворачивается внешняя агрессия по сценарию "цветной революции". В ходе совещания в Минске Александр Лукашенко выразил намерение связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Учитывая, что события, происходящие в республике, касаются всего пространства Союзного государства, глава Белоруссии намерен связаться с президентом РФ. Как подчеркнул Александр Лукашенко, словам которого цитирует госагентство БелТА, сейчас "фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси".

Обстановка уже представляет угрозу не только для Белоруссии, отметил Лукашенко. По его словам, страна нуждается в защите, ведь если "белорусы не выдержат, покатится эта волна туда".

Ранее Лукашенко призвал белорусов успокоиться и дать время властям навести порядок в стране. Президент посоветовал согражданам пока не выходить на улицы. Заявление было сделано на фоне продолжающихся уже несколько суток протестов. Солидарность с митингующими, требующими остановить насилие и провести честные выборы, уже начали выражать рабочие крупных предприятий Минска и других белорусских городов.

Напомним, накануне кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, набравшая, по официальным данным ЦИК, чуть более 10% голосов, объявила о создании координационного совета для трансфера власти

Жалобы на признание результатов голосования, состоявшегося в Белоруссии 9 августа, недействительными, ранее уже успели подать все претенденты, кроме действующего главы государства Александра Лукашенко. Вчера, 14 августа, в Минске было официально объявлено, что он набрал свыше 80% голосов и потому является избранным президентом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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