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В Коми из-за обрушения конвейера на шахте погибли четыре горняка
15.8.2020 16:21
Фото: livejournal.com
В результате аварии на шахте "Воргашорская" в Коми погибли четыре человека, передает агентство "Интерфакс". Как заявили представители "Воркутауголь", причиной трагического происшествия может быть нарушение техники безопасности.
По предварительным данным, произошло обрушение надземной постройки с ленточным угольным конвейером. После аварии из-под завалов извлекли четырех горняков, которые к тому времени уже не подавали признаков жизни.
Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что рухнула галерея (переход), которая соединяла здания погрузки и сортировки. Жертвами аварии стали четыре работника шахты.
По данным МЧС, на месте происшествия сейчас продолжается разбор обрушившейся конструкции. Причины случившегося предстоит установить специалистам.
Ранее в Колумбии были найдены тела четырех шахтеров, которые не смогли выбраться после обрушения, спровоцированного сходом оползня. Инцидент случился еще 7 августа, и все эти дни активно продолжались поисково-спасательные мероприятия. В них было задействовано около двухсот человек.
Сколько всего людей находилось там в момент обрушения, не уточняется. Вместе с тем, представители местных властей не исключают, что число жертв ЧП может увеличиться.
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