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В Колумбии четверо шахтеров погибли в результате схода оползня


15.8.2020 12:55
В Колумбии четверо шахтеров погибли в результате схода оползняФото: smi2.net

Трагический инцидент, унесший жизни четырех шахтеров, произошел на территории колумбийского муниципалитета Согамосо.

Как сообщают местные СМИ, погибли работники угледобывающей шахты.

По предварительным данным, шахтеры не смогли выбраться после обрушения, которое было спровоцировано сходом оползня, сообщает радиостанция La FM.

Отмечается, что инцидент случился еще 7 августа, и все эти дни активно продолжались поисково-спасательные мероприятия. В них было задействовано около двухсот человек.

Четверо шахтеров, блокированных под землей, были найдены погибшими. Сколько всего людей находилось там в момент обрушения, не уточняется. Вместе с тем, представители местных властей не исключают, что число жертв ЧП может увеличиться.

Автор: Злата Богатова

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