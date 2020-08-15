Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Индии испытывают три вакцины от коронавируса

15.8.2020 15:27

Фото: kapital.kz



Во время выступления в честь Дня независимости Индии премьер-министр страны Нарендра Моди заявил о том, что три препарата сейчас "находятся на разных этапах тестирования".



Пока ученые продолжают проводить испытания клинические вакцин от коронавируса, власти уже разработали механизм, который позволит обеспечить препаратами все население Индии.



По словам Нарендры Моди, в Индии сейчас продолжаются испытания сразу трех вакцин от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день уже готов план по использованию препаратов гражданами страны - создана соответствующая дорожная карта.



Новая вакцина "дойдет до каждого индийца за предельно короткий срок", заверил Моди. По его словам, как только ученые дадут добро, власти определят план производства вакцины.



Индия сейчас находится на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом, сразу после Соединенных Штатов и Бразилии. За минувшие сутки в стране было выявлено еще свыше 64,5 тыс. инфицированных.



В общей сложности за период с начала пандемии в Индии зафиксировали 2 461 190 случаев заражения. Скончались более 48 тыс. пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе, 1007 - за последний день.



Автор: Злата Богатова

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