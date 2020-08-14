Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Великобритания возобновила карантин для прибывающих из некоторых стран

14.8.2020 05:14

Фото: livejournal.com



В Лондоне приняли решение о необходимости возобновить обязательный двухнедельный карантин для тех, кто прибывает в Великобританию из некоторых стран Европы, а также заморских территорий королевства.



Как заявил глава британского Минтранспорта Грант Шэппс, речь идет, в частности, о Мальте, Монако и Франции.



Министр сообщил об этом в своем Twitter. Грант Шэппс пояснил, что принято решение "исключить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, Теркс, Кайкос и Арубу" из перечня государств, с которыми у Великобритании были открыты транспортные коридоры.



В целях предупреждения заражений коронавирусом, все, кто прибыл из указанных стран в Великобританию, должны самоизолироваться на две недели.



Власти Великобритании после начала пандемии не объявляли о закрытии границ. В Лондоне на тот момент лишь ввели требование об обязательной самоизоляции на четырнадцать дней для всех, кто прибывал из-за рубежа. Около месяца назад эти ограничения были отменены для более чем полусотни государств, а в конце минувшего июля британские власти начали постепенно увеличивать перечень стран, на которые распространяется требование карантина.



Автор: Злата Богатова

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