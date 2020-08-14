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Великобритания возобновила карантин для прибывающих из некоторых стран
14.8.2020 05:14
Фото: livejournal.com
В Лондоне приняли решение о необходимости возобновить обязательный двухнедельный карантин для тех, кто прибывает в Великобританию из некоторых стран Европы, а также заморских территорий королевства.
Как заявил глава британского Минтранспорта Грант Шэппс, речь идет, в частности, о Мальте, Монако и Франции.
Министр сообщил об этом в своем Twitter. Грант Шэппс пояснил, что принято решение "исключить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, Теркс, Кайкос и Арубу" из перечня государств, с которыми у Великобритании были открыты транспортные коридоры.
В целях предупреждения заражений коронавирусом, все, кто прибыл из указанных стран в Великобританию, должны самоизолироваться на две недели.
Власти Великобритании после начала пандемии не объявляли о закрытии границ. В Лондоне на тот момент лишь ввели требование об обязательной самоизоляции на четырнадцать дней для всех, кто прибывал из-за рубежа. Около месяца назад эти ограничения были отменены для более чем полусотни государств, а в конце минувшего июля британские власти начали постепенно увеличивать перечень стран, на которые распространяется требование карантина.
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