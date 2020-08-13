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СМИ: Лукашенко в ближайшее время выступит с обращением к народу
13.8.2020 23:49
Фото: vk.com
Белорусский президент Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу.
Информация об этом появилась в твиттере "Коммерсантъ FM" со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Наталью Эйсмонт.
Какие-либо другие подробности предстоящего обращения к нации пока не уточняются.
В минувшее воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы на пост главы государства. Сразу после того, как ЦИК страны объявил о победе нынешнего президента Александра Лукашенко, в Минске и многих других городах начались протестные акции. Мирные демонстрации быстро начали перерастать в беспорядки, силовики для разгона толпы применяли спецсредства. По всей стране за последние дни были задержаны сотни участников протестов.
В Минске и других белорусских городах на улицы начали выходить женщины, протестуя против насилия. Работники предприятий страны сегодня выражали солидарность и призывали власти отказаться от насильственных методов в отношении демонстрантов. Кроме того, участники акций солидарности настаивают на честном подсчете результатов выборов.
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