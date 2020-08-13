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Волна митингов прошла на предприятиях Белоруссии


13.8.2020 20:09
Волна митингов прошла на предприятиях БелоруссииФото: sputnik.by

Работники различных организаций, включая государственные, проводят так называемые акции солидарности.

Волна митингов прошла на предприятиях Минска и многих других городов Белоруссии, передают СМИ. Фото- и видеокадры распространяются в соцсетях и мессенджерах.

Участники стихийных митингов на фоне событий последних дней выражают протест против применения насилия к участникам демонстраций и незаконных задержаний. Кроме того, работники выступают против фальсификации результатов президентских выборов, которые состоялись в Белоруссии в минувшее воскресенье, 9 августа.

По данным СМИ, к акции солидарности подключились, в частности, работники "Белмедпрепаратов", "Керамина", а также ряд строительных компаний. В белорусских телеграм-каналах распространяются видео- и фотосвидетельства о митингах на ОАО "МАЗ" и акциях, которые проводят медики - протест против насилия в Минске выражают сотрудники 1-й и 6-й городских клинических больниц, городской стоматологической поликлиники №1.

На улицах Минска сегодня вновь появились женщины в белой одежде с цветами. Участниц мирной акции проезжающие мимо автомобилисты поддерживали громкими сигналами. Минчанки выстроились в цепочку, которая, по словам очевидцев, растянулась на пять километров.

Представители Белорусской государственной филармонии в Минске, собравшись на стихийный митинг, исполнили песню "Магутны Божа" - неофициальный гимн Белоруссии. Подобная акция состоялась и у Национального художественного музея.

В Гродно руководство двух IT-фирм объявило сотрудникам, что участие в мирных протестных акциях будет считаться уважительной причиной для отсутствия на рабочем месте. Кроме того, если кого-то во время такого несанкционированного мероприятия задержит милиция, администрация оплатит время, проведенное под арестом, сообщает Sputnik Беларусь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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