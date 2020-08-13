Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Американскую компанию оштрафовали за продукцию, произведенную заключенными в КНР

13.8.2020 20:52

Фото: iz.com.ua



Власти Соединенных Штатов оштрафовали американскую компанию Pure Circle U.S.A. Inc. на 575 тыс. долларов за импорт нескольких партий подсластителей.



По данным Службы таможенного и пограничного контроля страны, продукция создавалась с использованием труда китайских заключенных.



В течение последних нескольких лет американские власти существенно активизировали проверки, которые связаны с принудительным трудом в тюрьмах Китая, отмечает The Wall Street Journal. Как сообщает газета, Pure Circle стала первой компанией, которой выписали штраф по итогам такого рода проверок.



Служба таможенного и пограничного контроля США установила, что Pure Circle успела импортировать как минимум двадцать партий стевии в порошковой форме и ее производных, произведенных с участием китайских арестантов.



Федеральное законодательство Соединенных Штатов запрещает импорт любого рода продукции, которая могли создаваться с применением принудительного труда, включая детей и людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Закон, принятый еще в 30-х годах прошлого века был призван полностью устранить такую продукцию с американского рынка.



Автор: Злата Богатова

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